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الخميس، 02 أغسطس 2018 01:39 م
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العثور على جثة فلاح بجوار ترعة بناحية رمسيس بصان الحجر بالشرقية

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:30 م
العثور على جثة فلاح بجوار ترعة بناحية رمسيس بصان الحجر بالشرقية اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية، اليوم، على جثة فلاح بجوار ترعة أبوعريضة، دائرة المركز، وتبين طعنه 3 طعنات متفرقة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار نيابة الحسينية للتحقيق، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية يفيد وصول" السيد م م ق" 56 سنة فلاح مقيم عزبة 3 رمسيس مركز صان الحجر، للمستشفى العام جثة هامدة، وتبين إصابته بـ3 طعنات، وأنتقل الرائد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث صان الحجر لموقع الحادث، لكشف ملابساته، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


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