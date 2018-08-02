الصين تدعو أمريكا لعدم انتهاج أسلوب "الابتزاز" فى النزاع التجارى بينهما

بكين فى /أ ش أ/

دعت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى العودة إلى للمنطق وعدم انتهاج أسلوب الضغط والابتزاز الذى لن يكون له تأثير عليها.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، ردا على سؤال حول ماهية الإجراءات التى قد تتخذها الصين حال فرضت أمريكا رسوما جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع المستوردة من الصين.

وقال شوانج: "ننصح الولايات المتحدة بتصحيح موقفها، وعدم انتهاج أسلوب الابتزاز لأنه لن ينجح مع الصين".. مضيفا: "ننصح كذلك الجانب الأمريكى بالعودة إلى المنطق، وعدم ترك العواطف تؤثر على قراراتهم، لأنهم فى النهاية سيلحقون الضرر بأنفسهم".

وأشار شوانج إلى أن باب الحوار حول النزاع التجارى مفتوح، ولكن يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، مؤكدا أن التهديدات والضغوط أحادية الجانب لن تؤدى إلا إلى نتائج عكسية.