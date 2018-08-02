"الصناعات المعدنية": استيراد 30 ألف طن حديد سعودى وفى انتظار 60 ألف أخرين

كتب إسلام سعيد

كشف حسن المراكبى عضو غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وافقت على تسجيل 3 شركات سعودية لتوريد الحديد لمصر وهى سبائك والراجحى والاتفاق، وهناك 30 ألف طن حديد دخلت من السعودية و60 ألف طن ننتظر دخولها.

وقال المراكبى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الطاقة الإنتاجية حاليا لمصانع الحديد تصل 14 مليون طن سنويا وخلال عام 2017 السوق استوعب 7.6 مليون طن فقط، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية أوقفت منح أى رخص حديد جديدة ورغم هذه الطاقة الإنتاجية، فإن استيراد الصلب قائم على قدم وساق.

وأضاف المراكبى، أن أمريكا فرضت رسوما بلغت 25 % على واردات الصلب وحاليا أوروبا اتخذت نفس الاتجاه حيث وضع الاتحاد الأوروبى كوتة "رسوم" لمدة 200 يوم على واردات الصلب، مشيرا إلى أن أوروبا فى طريقها لفرض رسوم حماية مما يجعلنا نقلق هنا من توجه منتجى الحديد إلى توريد بضاعتهم إلى مصر وهذا سيؤدى إلى ضرر الصناعة المحلية.

وعن تأثير رسوم الإغراق على الواردات قال المراكبى، إن رسوم الإغراق تختلف تماما عن رسوم الحماية، مضيفا: "نحن فرضنا رسوم على شركات محددة من 3 دول فقط لكن التوريد من باقى دول العالم مازال قائما، ومع فرض أمريكا وأوروبا رسوما على الواردات من الصلب سنكون على مرصد الدول المنتجة للحديد لذلك نحن فعليا نحتاج إلى فرض رسوم حماية على واردات الحديد وليس رسوم إغراق على واردات بعض الدول".