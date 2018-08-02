"الصحة": زيادة مراكز الفيروسات الكبدية لــ114 مركزًا بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

تسابق الحكومة الزمن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على فيروس سى والوصول بمعدلات الإصابة لأقل من 1%، بالإضافة إلى فحص 45 مليون مواطن من عمر 18 إلى 59 عامًا، محتمل أن يكون بينهم مصابون بفيروس سى ليتم علاجهم وفق البرتوكولات العلاجية المعتمدة من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن اللجنة ماضية فى خطتها للتخلص من فيروس سى فى مصر من خلال توسيع المسح القومى للكشف عن المصابين وتوفير العلاج اللازم لهم بشكل مستدام، مشيراً إلى تخصيص 130 مليون دولار لإجراء المسح الخاص بالكشف عن المرضى الجدد.

وقال الدكتور وحيد دوس، إنه سيتم زيادة مراكز علاج فيروس سى بالجمهورية من 74 إلى 114 مركزًا أمام المواطنين من المرضى مع تشغيل 3800 وحدة صحية تستقبل المواطنين للكشف عن إصابتهم بفيروس سى من عدمه، متابعًا: لدينا 352 مركزا للتقييم فيما يتعلق بالمرضى، مؤكدًا أنه يتم استخدام كواشف مميزة ودقيقة للغاية.

وأضاف الدكتور وحيد دوس، أنه تم علاج 2 مليون و150 ألف مريض حتى الآن بتكلفة قيمتها 3 مليارات و250 مليون جنيه خلال عامين، متابعًا أنه سيتم توسيع المسح وفقا للخطط الجديدة فى شهر أكتوبر المقبل، مضيفا أن البرتوكولات العلاجية المعتمدة داخل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية يتم تحديثها وفق التغيرات العالمية فى العلاج، مضيفا أنه لا يوجد أى قوائم انتظار للعلاج حاليًا ويتم توفير الأدوية اللازمة للمرضى بعد ثبوت الإصابة مباشرة.

وأوضح رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن المرضى المنتكسين جارى حالياً دراسة أن يتم الاستعانة بأحد العقاقير التى لها قدرة كبيرة على العلاج لمثل حالاتهم المرضية، مضيفًا أن اللجنة تسعى إلى توفير جميع الأدوية للمرضى وتابع: كل حالة مرضية لها وضع علاجى خاص بها، وبالتالى ما يصلح لمريض قد لا يصلح لمريض آخر.

وتابع دوس، أن ما يحدث حاليًا فى ملف علاج فيروس سى يؤكد حرص الدولة على استكمال ما بدأته لعلاج 4.5 مليون مريض مصاب بفيروس سى وغير مكتشف، مشيرًا إلى أن الأدوية المحلية لعبت دورًا كبيرًا فى علاج أكبر عدد من المصريين خلال العامين الماضيين، متابعًا: "هناك أدوية جديدة ستتوفر فى الأسواق قريبًا وستكون فاعليتها أكبر"، مؤكدًا أن فيروس سى لم يعد شيئًا يدعو للخوف وإنما مرض يتم علاجه بسهولة، متابعًا أن الأدوية المحلية منحت المصريين الأمل فى الشفاء، مضيفًا أنه ستنفذ قاعدة المسح للكشف عن فيروس سى باستخدام بيانات الناخبين فى شهر أكتوبر المقبل، وأنه يتم توفير العلاج للحالات بالمجان.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور شريف راشد الخبير فى الصناعات الدوائية، أن الشركات المصرية مستعدة لتوفير كافة الأدوية للسوق المحلى، مضيفًا أن الأدوية المحلية لها نفس فاعلية المستورد، وأن الفترة المقبلة ستشهد توفير الهارفون المحلى المنتج بمعايير الأدوية الأمريكية نفسها، متابعًا: مبادرة الرئيس السيسى للتخلص من فيروس سى توفر على الدولة مليارات مما تنفقه على الكشف والعلاج سنوياً.