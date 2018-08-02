السيطرة على حريق بـ4 عشش مواشى فى الرحمانية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل فى 4 عشش مواشى بمنطقة المقابر التابعة لمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانيه بنشوب حريق بشارع المقابر بمدينة الرحمانية.

إنتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بعشة من الأخشاب والقش ملك "مبروكة .خ.ع 74 سنة" ربة منزل ومقيمه بذات الناحية وامتداده لعدد 3 عشش مجاورة لها جميعها من الأخشاب وتستخدم لتربية المواشى ملك كل من : أحمد .ح.م. 38 سنة ، عبده .م.ب 37 سنة ، عبده .ك.ب. 70 سنة وجميعهم فلاحين ومقيمين بذات الناحية وتم السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات بشرية".

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ماتقدم وأرجعوا سبب الحريق لإحتمال إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة، وأضافوا بنفوق عدد من المواشى والأغنام وتلف كمية من الأعلاف بها ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم.