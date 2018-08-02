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الخميس، 02 أغسطس 2018 05:57 م
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السويد تشترى منظومة الدفاع الجوى الأمريكية "باتريوت"

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:28 م
السويد تشترى منظومة الدفاع الجوى الأمريكية "باتريوت" الجيش السويدى- أرشيفية
أ ش أ
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 قررت الحكومة السويدية، إبرام صفقة شراء منظومة الدفاع الجوى الأمريكية (باتريوت)، وكلفت هيئة العتاد العسكرى السويدية بتنفيذ الصفقة.

ونقلت الإذاعة السويدية، اليوم الخميس، عن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست قوله إن هذه الصفقة مهمة وشاملة، وإن منظومة الدفاع الجوى السويدية قديمة وهى غير مناسبة للوقت الذى نعيش فيه.

وأوضحت الإذاعة أن السويد سوف تشترى 4 منصات لإطلاق صواريخ الدفاع الجوى باتريوت بموجب الصفقة، فى حين لم يتم الإعلان عن عدد الصواريخ على اعتبارها معلومات سرية خاصة بوزارة الدفاع السويدية ومن المتوقع أن تتسلم السويد الدفعة الاولى منها فى عام 2021.

 

 


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