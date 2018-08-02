السبت.. فتح باب القبول والقيد للتسكين بالمدن الجامعية بطنطا

الغربية أحمد زيادة

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، فتح باب القبول والقيد للتسكين بالمدن الجامعية، وذلك بفروعها الـ 5، للطلاب القدامى والمستجدين للعام الجامعى الجديد 2018 / 2019، وذلك بدء من يوم السبت 4 أغسطس، وحتى يوم الخميس 6 من شهر سبتمبر.