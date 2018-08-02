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السبت.. فتح باب القبول والقيد للتسكين بالمدن الجامعية بطنطا

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:44 م
السبت.. فتح باب القبول والقيد للتسكين بالمدن الجامعية بطنطا الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا
الغربية أحمد زيادة
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أعلنت جامعة طنطا، اليوم، فتح باب القبول والقيد للتسكين بالمدن الجامعية، وذلك بفروعها الـ 5،  للطلاب القدامى والمستجدين للعام الجامعى الجديد 2018 / 2019، وذلك بدء من يوم السبت 4 أغسطس، وحتى يوم الخميس 6 من شهر سبتمبر.

 
وشدد الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب على ضرورة انتهاء المدن الجامعية من كافة الاستعدادات لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، مضيفا أنه عقب غلق باب التقديم سيتم البدء الفورى فى مراجعة كشوف المتقدمين طبقا للضوابط التى حددتها إدارة الجامعة، يلى ذلك اعتماد النتيجة وإعلانها لطلاب تلك المرحلة.
 
هذا وسيتم توفير ملفات التقدم للمدن جامعية للسكن العادى والمميز بمقر الإدارة العامة للمدن الجامعية .
 
 

 


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