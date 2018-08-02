السبت.. بدء فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية- هناء أبو العز

تبدأ، صباح السبت القادم، فاعليات المسابقة الدولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات فى نسختها السابعة والتى تنظمها جامعة الإسكندرية، بالشراكة مع مؤسسة حدث للإبداع وريادة الأعمال وجمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات للروبوتات IEEE RAS وبالتعاون مع الجهاز القومى المصرى لتنظيم الاتصالات كشريك استراتيجى وتستمر لمدة يومان بكلية الهندسة.

وصرح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية أن 40 فريقا من 23 جامعة مصرية مختلفة يشاركون فى هذه المسابقة بالإضافة إلى 17 فريقا من المرحلة ما قبل الجامعية، وستتأهل الفرق الفائزة فى التصفيات المصرية إلى المسابقة الدولية بمدريد بأسبانيا 2018 فى أكبر مؤتمر خاص بتكنولوجيا الروبوتات فى العالم، وأضاف أن هذه المسابقة تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة ( ROS) لتركيب الروبوتات للكشف عن الألغام وتحديد مواقعها سواءً فوق الأرض أو تحتها وتحديد عمقها.

وصرح الدكتور عبد العزيز قنصوه نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة هى الشريك الأكاديمى والمنظم للمسابقة على المستوى الإقليمى بداية من هذا العام وتعقد المسابقه لاختيار الفرق الفائزة التى ستمثل مصر والمنطقة العربية وإفريقيا فى النهائيات الدولية والتى ستعقد هذا العام بمدريد بأسبانيا خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2018 بمشاركة أكثر من 20 فريق من مختلف دول العالم، وتعد إزالة الألغام بالساحل الشمالى الغربى والمتبقية بعد الحرب العالمية الثانية بمنطقة العلمين أحد الأولويات القومية المحددة للتنمية المستدامة لهذه المنطقة.

يذكر أن مصر تعد من أكثر الدول فى عدد الألغام حيث يوجد بها ما يقرب من 23 مليون لغم أرضى من مخلفات الحروب التى اندلعت القرن الماضى حسب إحصائيات 2008، وليس مصر وحدها التى تعانى من الألغام مما استدعى إقامة مسابقة دولية للتعرف على الألغام الأرضية والمتفجرات ( Minesweepers )، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الفائز بالمسابقة العالمية فى العام الماضى بماليزيا كان فريقاً مصرياً من كلية الهندسة جامعة بنها، كما شارك فى المسابقة العالمية أكثر من 3000 متسابق من 15 دولة مختلفة منذ بدء إنطلاقها عام 2012 .