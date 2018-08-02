الرئيس اليمنى يضع حجر أساس 10 مشروعات بالمهرة فى مقدمتها مدينة الملك سلمان الطبية

إيمان حنا

وضع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى خلال زيارته التى بدأها أمس لمحافظة المهرة ، إحدى المحافظات اليمنية ، حجر الأساس للعديد من المشروعات الممولة من المملكة العربية السعودية لتسيير عجل التنمية بالمحافظة.

ومن أهم المشروعات التنموية والحيوية التي وضع الرئيس عبد ربه حجر الأساس لها جامعة المهرة بعدد من الكليات وكافة المرافق التابعة لها مستشفى المهرة بسعة200سرير في مرحلته الاولى مع كافة الخدمات والتجهيزات المصاحبة ، مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمي ، مشروع اعادة تأهيل مطار الغيضة ، وتأهيل ميناء نشطون بمختلف التجهيزات من كهرباء وسفينة سحب وتاج الرصيف.



نماذج للمشروعات التى سيتم إنشاؤها بالمهرة نماذج للمشروعات التى سيتم إنشاؤها بالمهرة

إلى جانب مشروع مياه الغيضة من حيث حفر الآبار وتركيب المضخات وإنشاء الخزانات وإمداد الأنابيب ذات سعة وقوة الضخ المضاعفة، وإنشاء محطة كهرباء المهرة لتغطي مختلف مديريات المحافظة ، و تأهيل وتوسعة مستشفى الغيضة من خلال انشاء مركز كلى وعمليات ومركز طوارئ وعناية مركزه وغيرها من الاحتياجات اللازمة ، و إعادة تأهيل وإصلاح قطاع الطرق داخل المحافظة بصورة عامة، ودعم المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء.