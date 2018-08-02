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الرئيس اللبنانى: المجتمع الدولى يدعم لبنان لأنه حقق إنجازات واستقرارا أمنيا

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:13 م
الرئيس اللبنانى: المجتمع الدولى يدعم لبنان لأنه حقق إنجازات واستقرارا أمنيا الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت /أ ش أ/
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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أن المجتمع الدولى يدعم لبنان، لأنه استطاع أن يحقق إنجازات كثيرة أظهرت جدية وحرصًا على الخروج من تراكمات الماضى، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ظهر جليًا خلال مؤتمرات: (سيدر) فى باريس المخصص لدعم الاقتصاد والبنى التحتية، و(روما 2) لدعم الجيش والأجهزة الأمنية، و(بروكسل) لمواجهة أعباء النزوح السورى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، فى قصر بعبدا الرئاسى اليوم الخميس، وفد الرابطة المارونية فى أستراليا، لاستعراض أوضاع اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبنانى هناك.

واستعرض الرئيس اللبنانى مع الوفد الأوضاع العامة داخل لبنان، والظروف الراهنة التى تعيشها البلاد، مؤكدا تصميمه على العمل لتحقيق النهوض الاقتصادى المنشود من خلال الإصلاحات التى بدأت سياسيا واقتصاديا بعد تثبيت الاستقرار الأمنى فى البلاد.

 


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