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الذهب يتراجع 4 جنيهات ليسجل أدنى سعر فى عام 2018

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:55 م
الذهب يتراجع 4 جنيهات ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الخميس بقيمة 4 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 607 جنيهات وهو أقل سعر سجله الذهب منذ مطلع 2018.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى..

 
عيار 18 : 520 جنيها
عيار 21 : 607 جنيهات
عيار 24 : 694 جنيها
الجنيه : 4860 جنيها
السعر العالمى : 1210 دولارات
 
 
وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة إن الجنيه الإسترلينى ينخفض ليسجل ادنى مستوى أمام الدولار كأحد انعكاسات تثبيت سعر الفائدة فى أمريكا، مما انعكس على سعر الدولار عالميا ليجعله يسجل أقل سعر منذ يوليو 2017.
 

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