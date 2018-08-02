الذهب يتراجع 4 جنيهات ليسجل أدنى سعر فى عام 2018

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الخميس بقيمة 4 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 607 جنيهات وهو أقل سعر سجله الذهب منذ مطلع 2018.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى..

عيار 18 : 520 جنيها

عيار 21 : 607 جنيهات

عيار 24 : 694 جنيها

الجنيه : 4860 جنيها

السعر العالمى : 1210 دولارات

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة إن الجنيه الإسترلينى ينخفض ليسجل ادنى مستوى أمام الدولار كأحد انعكاسات تثبيت سعر الفائدة فى أمريكا، مما انعكس على سعر الدولار عالميا ليجعله يسجل أقل سعر منذ يوليو 2017.