الدكتور مصطفى عونى قائما بأعمال مجلس قسم طب الأطفال بطنطا

الغربيه احمد زيادة

أصدر الدكتور مجدى سبع ، رئيس جامعة طنطا قرارا رقم 2194، بتكليف الدكتور مصطفى محمد عونى الحسينى، الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب بتسيير أعمال مجلس قسم طب الأطفال بالكلية.

كما أصدر رئيس جامعة طنطا قرارا رقم 2195، بتكليف الدكتورة آمال السيد محفوظ بدران، الأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بتسيير أعمال مجلس قسم التوليد وأمراض النساء بالكلية.

كما أصدر الدكتور مجدى سبع قرارا رقم 2196، بتكليف الدكتور محمد ناصر الشيخ ، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بطب طنطا بتسيير أعمال مجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالكلية.