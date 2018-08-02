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الخميس، 02 أغسطس 2018 01:41 م
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الداخلية تضبط 1154 قطعة سلاح نارى بحوزة 1069 متهما خلال 10 أيام

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:42 م
الداخلية تضبط 1154 قطعة سلاح نارى بحوزة 1069 متهما خلال 10 أيام سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب.. محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني
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وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية إستمرت عشرة أيام .
 
أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة النارية والبيضاء وورش تصنيعها عن ضبط عدد  1154 قطعة سلاح نارى بحوزة  1069 متهما ، وتم ضبط  123 بندقية آلية و6 بندقية رصاص و 222  بندقية خرطوش  و 83  طبنجة و 720 فرد محلى الصنع و4635  طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيره و 138  خزينة آلية.
 
وتم ضبط قازف قنابل ، 10 قذائف و14 شريط رشاش وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار فيها و1674  قطعة سلاح أبيض.
 
وفى مجال ضبط المتهمين فى قضايا المخدرات والتشكيلات العصابية والبلطجة تمضبط  1335متهم فى قضايا مخدرات ، كما تم ضبط  119 متهم لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وفى مجال ضبط المراقبين والمتهمين الهاربين تم ضبط  65 مراقب هارب ، وضبط  537  متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة. 
 
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ  606240  حكم قضائى متنوع من بينهم  4 محكوم عليهم بالإعدام و187 محكوم عليهم بالسجن المؤبد و58 محكوم عليهم فى أحكام متعددة.

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