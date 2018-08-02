الحكومة تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بمؤتمر الشباب

كتبت هند مختار

قالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة مهمتها متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب وتوصيات المؤتمر، ورفع تقرير دورى لرئيس الوزراء بما يتم تنفيذه ومتابعته.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة أمس، الأربعاء، وجه الوزراء المعنيين بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب ورفع تقارير له عما يتم تنفيذه.

وتضمنت هذه التوصيات إعلان عام 2019 عامًا للتعليم، وإطلاق المشروع القومى لتطوير نظام التعليم المصرى الجديد، وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم الفنى والتقنى، ومركز لتدريب معلمى ومدربى ومدققى التعليم الفنى الجديد طبقا للمعايير الدولية، إلى جانب تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، لربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع، وتكليف تلك الجامعات المصرية بإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه الدولة، كل فى تخصصه.