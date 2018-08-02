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الجيش الروسى: الحكومة السورية تسيطر على المحافظات الحدودية مع الأردن

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:36 م
الجيش الروسى: الحكومة السورية تسيطر على المحافظات الحدودية مع الأردن سوريا
أ ف ب
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أكد الجيش الروسى الذى يدعم القوات السورية أن الجيش السورى استعاد السيطرة على ثلاث محافظات جنوبية هى درعا والقنيطرة والسويداء وعلى الحدود مع الأردن بشكل كامل.

وقال مسؤول كبير فى رئاسة الأركان الجنرال سيرجى رودسكوى خلال اجتماع فى موسكو إن "القوات السورية المدعومة من الطيران الروسى دمرت كليا قوات تنظيم داعش وجبهة النصرة سابقا واستعادت السيطرة على محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة".

وأشاد بهذه "العملية النوعية" التى أتاحت للقوات السورية تحرير "3332 كلم مربع" من الأراضى السورية من أيدى الجهاديين والسيطرة على 146 بلدة.

وأضاف أن نظام دمشق "استعاد السيطرة كليا على الحدود بين سوريا والأردن" و"الظروف متوافرة لإستئناف أنشطة قوات حفظ السلام الدولية فى هضبة الجولان" على الحدود بين سوريا وإسرائيل.

 

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