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الجيش الأردنى يقصف عناصر لـ"داعش" لدى محاولتهم الاقتراب من الحدود

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:25 م
الجيش الأردنى يقصف عناصر لـ"داعش" لدى محاولتهم الاقتراب من الحدود سوريا
كتب محمد جمال
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أعلن مصدر مسؤول فى قيادة الجيش الأردنى قصف عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى، لدى محاولتهم الاقتراب من الحدود الأردنية فى منطقة حوض اليرموك السورية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال المصدر العسكرى الأردنى إنه "فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، ونتيجة للأحداث الدائرة فى منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية لحدودنا الشمالية والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية وعصابة "داعش" الإرهابية، التى تم مطاردة عناصرها فى هذه المناطق وعلى طول منطقة وادى اليرموك، حاولت بعض عناصر هذه الجماعات الاقتراب من حدودنا، وتم تطبيق قواعد الاشتباك فورا معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية".

 


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