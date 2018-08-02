الجزائر تشترى نحو 360 ألف طن قمحا فى مناقصة

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قال تجار أوروبيون، اليوم الخميس، إن الديوان المهنى للحبوب فى الجزائر اشترى مبدئيا نحو 360 ألف طن من قمح الطحين فى مناقصة أغلقت أمس الأربعاء.

وذكر التجار أن المفاوضات مستمرة ومن المحتمل شراء المزيد من القمح. وأشاروا إلى أن السعر يتراوح بين نحو 296 دولارا و272 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن. وطلب ديوان الحبوب شحن القمح خلال أكتوبر.

كانت المناقصة طلبت شراء كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشترى فى مناقصاتها كمية أكبر بكثير من الكمية الاسمية التى تطلبها.