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الخميس، 02 أغسطس 2018 04:24 م
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الجزائر تشارك فى اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقى

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:00 م
الجزائر تشارك فى اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة
الجزائر (أ ش أ)
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يشارك وفد مجلس الأمة الجزائرى (الغرفة الأولى فى البرلمان) فى اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقى، المقرر تنظيمها بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا فى الفترة من 4 إلى 11 أغسطس الجارى.

وذكر بيان للمجلس اليوم الخميس، أن برنامج هذه الاجتماعات يتضمن مناقشة مشاريع التوصيات والتقارير، إلى جانب الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الأفريقى.

وسيمثل مجلس الأمة الجزائرى فى هذه الاجتماعات محمد زوبيرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطنى بالمجلس، عضو البرلمان الأفريقى.

كما يشارك عزيز بزاز نائب رئيس مجلس الأمة عضو البرلمان العربى، ضمن وفد عن البرلمان العربى فى زيارة إلى مقر البرلمان الإفريقى بمدينة (ميدراند) بجنوب أفريقيا فى الفترة ما بين 3 و5 أغسطس الجارى.

 


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