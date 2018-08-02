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الجبير يبحث مع ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج سبل تعزيز التعاون المشترك

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:20 م
الجبير يبحث مع ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج سبل تعزيز التعاون المشترك عادل الجبير
أ ش أ
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بحث وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، اليوم الخميس، مع طيب آدم ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن طيب آدم أعرب - خلال اللقاء الذى عقد فى مقر وزارة الخارجية السعودية - عن شكر المنظمة للمملكة على دعمها لليونيسيف بمبلغ 151 مليون دولار، والدور الذى تضطلع به تنموياً وإنسانياً لرفع المعاناة عن المحتاجين.

وأوضح ممثل اليونيسيف أن المملكة العربية السعودية قدمت مليار دولار لدعم الأعمال الإنسانية فى اليمن هذا العام.

 

 


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