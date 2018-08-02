video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 12:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين: تحصيل مبلغ 100جنيه مقابل إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجارى

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:31 ص
التموين: تحصيل مبلغ 100جنيه مقابل إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجارى الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتعديل القرار الوزارى رقم 265 لسنه 2017 بشأن  العمل بمبدأ التكلفة مقابل بعض خدمات السجل التجارى ليصبح تحصيل مبلغ 100 جنيه نظير خدمة اعتماد المحررات الرسمية المراد التصديق عليها من الخارجية.

وتضمن القرار تحصيل مبلغ 100 جنيه نظير إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجارى، وأن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من يوم 5 أغسطس الجارى وأن تقوم إدارات جهاز تنمية التجارة الداخلية ومكاتب السجل التجارى بعموم الجمهورية بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استمرار إضافة المواليد على بطاقات التموين.. تعرف على طريقة الحصول على إثبات دخل

التموين

شهادة عدم التباس

الاسم التجارى




لا تفوتك
أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة