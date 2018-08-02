التفتيش الصيدلى بالشرقية يغلق 3 صيدليات ويحرر 14 محضرا بمخالفات قانونية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت إدارة التفتيش الصيدلى ، بمديرية الصحة بالشرقية ، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة ، 3 قرارات غلق ادارى وتحرير ١٤ محضر بمركز كفر صقر.

وقال الدكتور محمد عبد الحى ، مدير التفتيش الصيدلى ، ل " اليوم السابع " ، أنه تحرر 14 محضرا لمخالفات قانونية وهم المحضر رقم ١٢٦٢٩ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر خاص بمنشطات جنسية غير مسجلة وممنوع تداولها بالسوق المصري ومجهولة المصدر ، محضر رقم ١٢٦٣٠ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر أدوية ثلاجة محفوظه في درجات حرارة غير مناسبه مما قد يؤدي لتف وعدم فعاليه الدواء ، محضر رقم ١٢٦٣١ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر مستحضرات مجهولة المصدر ، محضر رقم ١٢٦٣٢ جنح كفر صقر ادوية جدول ثاني مؤثر علي الحالة النفسيه بدون فواتير ، محضر رقم ١٢٦٣٣ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر بوجود مستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة محظور بيعها ومجهولة المصدر ، محضر رقم ١٢٦٣٤ لسنه ٢٠١٨جنح كفر صقر ، محضر رقم ١٢٦٣٥ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر مستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة ، محضر رقم ١٢٦٣٦ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر ادوية صدر بها منشور غش تجاري من وزارة الصحه والسكان ، محضر رقم ١٢٦٣٧ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر ، ١٢٦٣٨ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر خاص بيع ادوية ازيد من السعر الجبري بالمخالفه للقانون رقم ١٦٣ لسنه ١٩٦٠ وتعديلاته ، محضر رقم ١٢٦٣٩ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر ، محضر ١٢٦٤٠ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر ومحضر رقم ١٢٦٤١ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر ومحضر رقم ١٢٦٤٢ لسنه ٢٠١٨ جنح كفر صقر

محضر رقم ٧٨١٢ لسنه ٢٠١٨ جنح العاشر من رمضان بادوية غش تجاري بالمخالفن للقانون الفش والتدليس وتم صدور منشور رسمي بها من الادارة المركزية للصيدلة رقم ٥٣ لسنه ٢٠١٨ .

ومن ناحية أخرى تم تنفيذ عدد ٣ قرارات غلق إدارى لعدد ٣ صيدليات بنطاق مركز ديرب نجم لمخالفتهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة القانون رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ ، لكون الصيدليه بدون مدير صيدلى او من ينوب عنه .