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الخميس، 02 أغسطس 2018 10:36 م
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"التعاون الأوروبى": مقتل 160 شخصًا فى الصراع بشرق أوكرانيا خلال 2018

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:03 م
"التعاون الأوروبى": مقتل 160 شخصًا فى الصراع بشرق أوكرانيا خلال 2018 احتجاجات فى أوكرانيا- أرشيفية
أ ش أ
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قال ألكسندر هوج نائب رئيس بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، إن أكثر من 160 شخصا فقدوا أرواحهم فى الصراع فى شرق أوكرانيا منذ بداية هذا العام.

وأضاف هوج - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية فى نسختها الإنجليزية اليوم الخميس- أن البعثة أكدت مقتل سبعة مدنيين فى يوليو ، بينما قتل أكثر من 160 شخصًا منذ بداية عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن انتهاكات الهدنة فى دونباس التى تمزقها الأزمة تحدث على الرغم من نظام وقف إطلاق النار الجديد الذى اتفقت عليه مجموعة الاتصال الثلاثية حول أوكرانيا، ومن بينها ممثلون روس وأوكرانيون ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا التى دخلت حيز التنفيذ فى الأول من يوليو الماضي.

وبدأ الصراع فى دونباس فى عام 2014 ، عندما بدأت كييف عملية عسكرية ضد جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك المعلنتان من جانب واحد بعد رفضهم الاعتراف بالحكومة الجديدة بسبب مخاوف الشرعية.

 


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