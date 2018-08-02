التحالف العربى: إجراءات لضمان حرية الملاحة فى مواجهة الحوثيين

وكالات

صرح المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكي، بأن قيادة قوات التحالف أجرت خلال الأيام الماضية تقييماً لجميع الأعمال العدائية الإرهابية التى تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتى تستهدف حرية الملاحة البحرية فى مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، والتى كان آخرها استهداف إحدى ناقلات النفط السعودية.

وأكد المالكى أن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران فى هذا النهج الإرهابى سيتسبب فى كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة والعالم، وفق ما نقلت "العربية نت".

وأشار إلى أن قيادة قوات التحالف وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار 2216.

وأكد أن تحالف دعم الشرعية فى اليمن مستمر فى جهوده "بالتنسيق مع المجتمع الدولي" لحفظ الأمن الإقليمى والدولي، والإسهام فى استقرار الاقتصاد العالمي.