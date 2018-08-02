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الخميس، 02 أغسطس 2018 09:03 م
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البيت الأبيض يعلن عدم ترتيب قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:06 م
البيت الأبيض يعلن عدم ترتيب قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية
أ ف ب
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أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه من غير المتوقع تنظيم قمة ثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية فى الوقت الحالى بعد لقائمها الأول فى سنغافورة فى 12 يونيو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز :"ليس هناك لقاء ثان مدرج على جدول الأعمال فى الوقت الحالى بعد أن قال ترامب صباح الخميس فى تغريدة شكر فيها كيم على إعادة رفات عسكريين قاتلوا فى الحرب الكورية وشكرا على رسالتك الودية - أتشوق لرؤيتك ثانية".

وحول حماية الانتخابات الأمريكية من التدخل الأجنبى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس  دونالد ترامب أعلن "صراحة أن إدارته لن تسمح بأى تدخل خارجى فى الانتخابات من أى دولة أو أى فاعل خطير خارجى". 


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