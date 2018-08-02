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البيت الأبيض: ترامب تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:37 م
البيت الأبيض: ترامب تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية وترامب
(رويترز)
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قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمس الأربعاء، تأتى فى إطار متابعتهما للمناقشات التى جرت فى الآونة الأخيرة بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز فى بيان التواصل المستمر بين الزعيمين يهدف إلى متابعة ما تم بعد اجتماعهما فى سنغافورة والوفاء بالالتزامات التى تم التعهد بها فى البيان المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

 


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البيت الأبيض

ترامب

زعيم كوريا الشمالية

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