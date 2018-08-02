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البورصة: فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر بيع "القاهرة للاستثمارات"

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:39 ص
البورصة: فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر بيع "القاهرة للاستثمارات" محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع على أسهم شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية، بداية من جلسة تداول اليوم الخميس، وحتى نهاية جلسة تداول 8 أغسطس الجارى، وذلك بسعر 4.20 جنيه للسهم.
 
 
وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الخميس، أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة.
 
 
ونوهت أنه يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة .
 
 
وأشارت إلى أنه على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 8 أغسطس على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد .
 
 
وشددت على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات .
 
 
وكانت الجمعية العامة غير العادية للقاهرة للاستثمارات والتنمية، وافقت في يونيو الماضي على الشطب الاختياري للشركة من البورصة المصرية.
 
 
كما وافقت على فتح حساب أسهم الشطب على أن يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب، في ضوء قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك بسعر 4.2 جنيه للسهم.
 

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