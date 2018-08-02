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الخميس، 02 أغسطس 2018 12:31 م
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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:16 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.67%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.30%، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32%.
 
 
 
 
 
 

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