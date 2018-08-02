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البرلمان الفرنسى يقر نهائيا مشروع قانون ضد العنف الجنسى

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:11 ص
البرلمان الفرنسى يقر نهائيا مشروع قانون ضد العنف الجنسى البرلمان الفرنسى- أرشيفية
(أ ش أ)
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أقر البرلمان الفرنسى نهائيا، مشروع قانون لمكافحة العنف الجنسى ضد المرأةً، حيث حظى بتأييد 92 نائبا، فى حين امتنع 8 آخرين عن التصويت.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة فى حالات الاغتصاب والتجاوزات الجنسية بحق القاصرين وتمديد مدة التقادم فى بعض الجرائم المرتكبة بحق القاصرين، وكذلك تشديد التدابير لمواجهة التحرش الجنسى والمعنوي.

ووصفت وزيرة المساواة بين الرجال والنساء مارلين شيابا، القانون بأنه جاء تنفيذا للوعود الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون.

ويقضى القانون- الذى حظى بتأييد الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة- بتمديد مدة التقادم فى الجرائم الجنسية ضد القاصرين من 20 إلى 30 عاما.

 


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البرلمان الفرنسى

مشروع قانون ضد العنف الجنسى

فرنسا

الجنس




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