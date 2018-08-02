video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الفرنسى يخفض المدة المقررة للاجئين لتقديم طلبات اللجوء لـ90 يوما

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:52 ص
البرلمان الفرنسى يخفض المدة المقررة للاجئين لتقديم طلبات اللجوء لـ90 يوما البرلمان الفرنسى - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس، إن البرلمان الفرنسى أقر بالأغلبية مشروع قانون يتعلق بمسائل الهجرة واللجوء، حيث تم إعداد القانون بتوجيه من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وأوضحت الوكالة أن 100 نائب صوتوا على المشروع فى جلسة أمس الأربعاء، مقابل رفض 25 نائبا آخر.

ودعم كل من "حزب الجمهورية إلى الأمام" الذى أسسه ماكرون، واتحاد المستقلين والديمقراطيين، وسط معارضة الأحزاب اليسارية واليمينية، كما نقلت وكالة "الأناضول".

ومن ناحية أخرى قال وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، فى بيان، أن القانون سيجد حلا لمشكلة اللجوء فى البلاد، مؤكدا أنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يناير 2019.

وينص القانون الجديد على تخفيض مدة إجراءات انتهاء التقدم بطلب اللجوء من 11 إلى 6 أشهر، وتمديد المدة الإدارية لترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم من 45 إلى 90 يوما. وينص أيضا على تخفيض المدة المقررة للاجئين لتقديم طلبات لجوئهم إلى مكتب حماية اللاجئين الفرنسى من 120 إلى 90 يوما، وفترة تقديم طعون فى قرار المكتب من 30 إلى 15 يوما. 

وبحسب القانون، زادت فترة احتجاز اللاجئين الذين لا يملكون تصاريح إقامة من 16 إلى 24 ساعة، وزيادة مدة الإقامة الممنوحة للاجئين من سنة إلى 4 سنوات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان الفرنسى يقر نهائيا مشروع قانون ضد العنف الجنسى

البرلمان الفرنسى يقر نهائيا حظر الهاتف المحمول فى المدارس

البرلمان الفرنسى

فرنسا

اخبار العالم

اللجوء فى فرنسا

الهجرة فى فرنسا




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة