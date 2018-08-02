الإعلام الإيطالى يبرز احتجاز الإخوانى محسوب فى كاتانيا

كتبت فاطمة شوقى

أبرز الإعلام الإيطالى احتجاز محمد محسوب الوزير فى عهد محمد مرسى التابع لجماعة الإخوان المسلمين لمصر، وقالت وكالة "نوفا" إن الشرطة الإيطالية أوقفت محسوب فى مدينة كاتانيا ، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد أن هذا الاعتقال بناءً على طلب من السلطات المصرية كما قال محسوب فى تغريدة على "تويتر".

وقال محسوب على توتير "الشرطة الايطالية احتجزتنى لمدة 3 ساعات بمدينة كاتنيا بناءً على طلب السلطات المصرية وترفض الافصاح عن التهم الموجهة ضدى".

وقالت وكالة "أجى" الإيطالية إنه سيتم التحقيق مع محسوب اليوم، مشيرة إلى أنه حال عودة محسوب إلى مصر سيواجه عقوبة الإعدام بتهمة اتهام السلطات المصرية زورا بتدمير الممتلكات العامة والاحتيال بعد سقوط حكومة مرسى.

وكان محسوب يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بوزارة هشام قنديل، وعميد كلية الحقوق، وهو عضو الهيئة العليا بحزب الوسط المصرى، وسافر بعد ثورة 30 يونيو 2013 إلى تركيا.

محسوب