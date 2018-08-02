"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"

كتب أحمد حسن

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث أشار إلى أن سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، ابتداءً من يوم الأحد 5/8/2018 وحتى نهاية وقت التقديم، وسيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12/8/2018 وحتى يوم الأربعاء 5/9/2018.

وأضاف وزير الإسكان: تتضمن الشروط العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصياً عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصياً بموجب الرقم القومى، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص - فى أى وقت - تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد، وإلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة / الوحدات، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، أو دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكنى فقط.

وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، كما يعتبر قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، وقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع (محور البيع الحر)، ومُكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، فيما لم يرد به نص فيها، وفى حالة مخالفة أى من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط، يكون المتقدم مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة / الوحدات، وفسخ العقد، دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها فى هذا الشأن لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقانون التمويل العقارى وتعديلاتهما، موضحة أن الوحدات السكنية محل الإعلان لا تستفيد بأى دعم من الدولة، وليس لها حصة فى الأرض.

وأضافت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن شروط الحجز تتضمن ما يلى: الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة من المتقدم عند (الحجز + التعاقد) بحيث لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البوابة الإليكترونية الخاصة بالصندوق، أو بعد موعد التقديم، ولن يتم إبرام عقد البيع بدون تقديم نسخة إضافية من تلك المستندات تتضمن أصل استمارة / استمارات الحجز، ويحق للمُتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، ويلتزم المُتقدم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز، مع شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز لكل وحدة سكنية يرغب المواطن فى حجزها على حدة وبشكل منفرد، وذلك بمبلغ 150 جنيها لكل كراسة (لا تُرد)، ويمكن استرداد وسحب مقدم جدية الحجز فقط بعد انقضاء أسبوع من غلق باب الحجز وحتى موعد التعاقد، حيث يتم خصم 1 % مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة / الوحدات التى كان مطلوبا شراؤها، وذلك فقط فى حالة أنه تم بالفعل اختيار وحدة / وحدات على الموقع الإليكترونى للصندوق بهذا الإعلان، ويتم التعاقد خلال 60 يوماً بعد إغلاق باب الحجز، وفى حالة التأخر فى سداد باقى ثمن الوحدة عن الموعد المقرر يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك من قيمة المبالغ المتأخرة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ سدادها، بحد أقصى 3 أشهر تأخير عن الموعد المقرر للسداد، موضحة أن تقدم العميل لحجز الوحدة / الوحدات، وسداده لمقدم الحجز بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء.

وفيما يتعلق بأسلوب الحجز، قالت مى عبدالحميد: يتم التقديم عن طريق البوابة الإليكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على الموقع (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العمل باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية (المرفقة بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة، وإيصال سداد مقدم الحجز إضافة للمستندات التالية (استمارة / استمارات حجز الوحدة / الوحدات "حسب عدد الوحدات المُراد حجزها" بعد استيفائها وتوقيعها - صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه "سارية" - صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة "وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة" – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى "كهرباء – غاز – مياه")، وذلك بملف واحد بصيغة (pdf)، حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها لتحميلها على الموقع.

وأوضحت أنه يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإليكترونية وفقاً للخطوات التالية: الدخول على الموقع الإليكترونى للصندوق (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة / استمارات التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (sms) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذى قام بتسجيله على الموقع، وتتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويتم الإطلاع على الوحدات المطروحة وأكوادها والشروط العامة للحجز من النماذج المتاحة على الموقع، وتحديد كود الوحدة المطلوبة، علما بأن حجز الوحدة يتم عن طريق إدخال كود الوحدة أو أكواد الوحدات فى المكان المخصص لها أثناء ملء استمارة / استمارات الحجز للوحدة / الوحدات السكنية على الموقع الإليكترونى، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج / الزوجة - إن وجدت - بالإضافة إلى تحديد كود الوحدة / الوحدات السكنية بالمدن التى يرغب فى التقدم إليها، والمطروحة بالإعلان، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بملف واحد بصيغة (pdf) حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات (ملف pdf واحد) حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها، يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحتة الشخصية مع إظهار رسالة "تم حجز الوحدة / الوحدات المطلوبة بنجاح"، علما بأنه تم إعداد فيديو توضيحى على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، لتيسير خطوات الحجز الإلكترونى، حيث يوضح الفيديو الخطوات كلها تباعا.

وبشأن أسلوب السداد، قالت مى عبدالحميد: تُحدد أسعار بيع الوحدت وفقا للبيان الموضح بكراسة الشروط، ويتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز لكل وحدة يُراد حجزها، وذلك لحساب صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فى أى مكتب بريد مُميكن بجميع محافظات الجمهورية، ويتم سداد باقى إجمالى ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين، البديل الأول، السداد الفورى نقداً بعد غلق الحجز بدون احتساب فائدة بأى من مكاتب البريد المُميكنة، والبديل الثانى، السداد بالتقسيط مع احتساب فائدة بأى من مكاتب البريد المميكنة وذلك كما يلى: سداد دفعة استلام عند التعاقد لاستكمال مقدم الوحدة السكنية إلى 30 % من إجمالى ثمن الوحدة السكنية، وسداد باقى ثمن الوحدة السكنية على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهراً (3 سنوات) بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى، وذلك على النحو المبين ببيان أسعار الوحدات المطروحة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ التعاقد على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل التعاقد، وفى حالة التأخر فى السداد عن المواعيد المُقررة، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، وذلك من قيمة القسط المتأخر من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ سداده، وفى حالة التأخر عن سداد قسطين متتاليين يتم فسخ العقد واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها، ويمكن استرداد أصل الشيكات الآجلة مرحلياً بعد التأكد من سداد القسط / الأقساط بغرامة التأخير إن وجدت، ويتم سداد قيمة 5 % من إجمالى سعر الوحدة كوديعة صيانة عند التعاقد بأى من مكاتب البريد المميكنة، وذلك بغض النظر عن البديل المستخدم فى سداد باقى ثمن الوحدة، ويقوم الصندوق بتوجيه تلك الوديعة وعائدها بمعرفته لأغراض الصيانة لتظل الوحدات السكنية المُباعة صالحة للاستخدام أطول فترة ممكنة، ويظل مشروع الإسكان الاجتماعى الكائن به تلك الوحدات محتفظاً بمظهره ونسقه الحضارى المعمارى، هذا بخلاف التزام المشترى بالانضمام إلى اتحاد مُلاك الشاغلين مع الالتزام بقراراته وبجميع التكاليف والأعباء التى يُقررها الاتحاد على أعضائه طبقا لأحكام القوانين المنظمة فى هذا الشأن، ولا يمكن اتمام وإنهاء الحجز (اختيار الوحدات أو الوحدة السكنية بالموقع الإليكترونى) إلا بعد سداد مبلغ مقدم جدية الحجز وثمن شراء كراسة الشروط على حسب عدد الوحدات المطلوب حجزها بمكاتب البريد المصرى المميكن، ولا يمكن حجز أكثر من وحدة سكنية بذات المبلغ المدفوع لمقدم جدية الحجز وبنفس كراسة الشروط الواحدة، وذات رقم استمارة الحجز، وفى حالة الرغبة فى حجز أكثر من وحدة سكنية، يلزم سداد مبالغ مقدمات جدية الحجز، وشراء كراسة الشروط لكل وحدة بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية يرغب المواطن بحجزها، ويُمكن تعديل رغبة الحجز بالموقع الإليكترونى لذات المبلغ المدفوع لمقدم جدية الحجز وذلك خلال فترة الإعلان.

وأكد المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضرورة الدخول والتقديم لحجز الوحدات المطلوب شراؤها بالبوابة الإليكترونية فور سداد مبلغ مقدم جدية الحجز وذلك قبل انتهاء الوحدات المُتاحة على البوابة الإليكترونية، ويتم تأكيد التخصيص آلياً وفقاً للوحدات السكنية المُختارة سابقاً على البوابة الإليكترونية للمشروع بحيث سيتم التعاقد والتسليم وفقاً لأسبقية التقدم والحجز على الموقع الإليكتروني، موضحاً أن التخصيص شخصى ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويتم التعاقد بجهاز المدينة الجديدة / مديرية الإسكان بالمحافظة محل الوحدة المحجوزة، حيث يتعاقد جهاز المدينة / مديرية الإسكان بالمحافظة نيابة عن المالك (صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي)، ويتم إلغاء التخصيص فى الحالات التالية: عدم استكمال سداد باقى ثمن الوحدة / الوحدات السكنية أو وديعة الصيانة قبل التعاقد وفقاً لأحد البديلين المُتاحين، ومن ثم سـحب الوحدة / الوحدات المخصصة للعميل، أو عدم التعاقد أو إستلام المُتقدم الوحدة السكنية بعد التعاقد خلال الفترة المُحددة الواردة ضمن شروط الحجز بكراسة الشروط، أو عدم الالتزام والمخالفة لأى شرط / بند من الشروط / البنود الواردة بالإعلان وكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة.

وفيما يتعلق بأسعار الوحدات المطروحة للحجز شاملة وديعة الصيانة، وأماكنها بالمحافظات، أوضح نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: أنها كالتالى، فى محافظة القاهرة، 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 444906 جنيهات، وبالدورين الأرضى والأخير 431865 جنيه، وفى محافظة الإسكندرية، 1732 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 320261 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 310905 جنيهات، وفى محافظة الفيوم، (903 وحدات بطامية، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 220500 جنيه، و1140 وحدة بهوارة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 220500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 204750 جنيه)، وفى محافظة المنيا، 437 وحدة بمطاى، سعر الوحدة بالدور المتكرر 252 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 236250 جنيه، وفى محافظة أسيوط، (2145 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 314213 جنيه، و285 وحدة بأبنوب، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه، و407 وحدات بساحل سليم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 210 آلاف جنيه، و803 وحدات بمنقباد، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه، و432 وحدة بالبدارى، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 210 آلاف جنيه)، وفى محافظة سوهاج، (1100 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 314213 جنيه، و900 وحدة بحى الكوثر، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 215250 جنيه)، وفى محافظة قنا، 405 وحدات بمدينة قنا الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 307598 جنيهات، وفى محافظة الأقصر، 4229 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 307598 جنيه، وفى محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 236250 جنيه، وفى محافظة البحر الأحمر، (86 وحدة بالقصير، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 304500 جنيه، و142 وحدة بمرسى علم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 336 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 315 ألف جنيه)، وفى محافظة مطروح، 333 وحدة بالحمام، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 220500 جنيه، و65 وحدة بسيدى عبدالرحمن، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 304500 جنيه)، وفى محافظة البحيرة، 1968 وحدة بوادى النطرون، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه.​