اعترافات المتهمين بجلب مخدر الآيس: ليست المرة الأولى وفتحنا مكتبا كواجهة للنشاط

أدلى المتهمون فى واقعة تهريب مخدر الآيس باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار ابراهيم صالح المحامى العام الأول، عن تفاصيل جديدة فى واقعة جلب مخدر الآيس للبلاد عن طريق مطار القاهرة.

وبعد سقوطهم وأمام ممثل النيابة العامة قال المتهم الاول أنه اتفق مع المتهم الأساسى على مبلغ 50 ألف جنيه، والمتهم الثانى اتفق على فتح مكتب ليكون واجه لنشاطهم الإجرامى، مؤكداً أن المتهم الثانى أنها ليست المرة الأولى فى جلب المواد المخدرة من الصين إلى القاهرة، وأن نشاطه مع المتهم من خلال تلقيه عدة عروض منهم بعد تراكم الديون عليه فوعدوه بتسديد الديون خوف من السجن.

واعترف المتهم الثالث أن المتهمين تمكنوا من إدخال الشحنات من خلال أوراق شحن مزورة، إلا أنه خلال العملية الأخيرة ألقى القبض عليهم وأن المتهمين زوار أوراق للهروب خارج البلاد وبحوزتهم كمية من المخدر.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، جدد حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا وجلبوا شحنة كبيرة من مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية عبر مطار لمدة 15 يوما، وذلك بعد قرار حبسهم من قبل النيابة العامة على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام عناصر تشكيل عصابى جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد.

وأمكن رصد المتهمين والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم: محمد.ك.ع.، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه فى 15 قضية آخر ها "شيك" محكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، وسمير.م.ى صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائر قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، سبق اتهامه فى 13 قضية آخر ها "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، وحسين.ح.ح.، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وسبق اتهامه فى قضيتين آخر هما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، وأحمد م. س.، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، و"رمضان.ص.ص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وسبق اتهامه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر.

ويتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.

وعب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم بمعرفة الإدارة ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس حال عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوي.

وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرامات) مخفاة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة وقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية.