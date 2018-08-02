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استطلاع : بوريس جونسون المرشح الأقوى لخلافة تريزا ماى على زعامة حزب المحافظين

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:31 م
استطلاع : بوريس جونسون المرشح الأقوى لخلافة تريزا ماى على زعامة حزب المحافظين بوريس جونسون و تريزا ماى
لندن /أ ش أ/
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كشف استطلاع للرأى عن أن وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون هو المرشح المفضل لداعمى حزب المحافظين الحاكم لخلافة رئيسة الوزراء تريزا ماى على رأس الحزب الحاكم، حيث يتقدم جونسون بعشر نقاط عن أقرب منافسيه ، وزير الداخلية ساجد جاويد.

وحصل المتشككك تجاه أوروبا جاكوب ريس موج على 13 نقطة مئوية من الأصوات، بينما حصل مايكل جوف على 7%، وديفيد ديفيس ووزير الخارجية جريمى هانت على 4% من الأصوات، طبقا لاستطلاع أجراه مركز "كونسيرفاتيف هوم" التابع لحزب المحافظين.

كما أشار استطلاع منفصل لنفس المركز إلى أن 45% من أنصار حزب المحافظين يرغبون فى أن تقدم تيريزا ماى استقالتها فورا.

ومن المقرر أن تقطع رئيسة الوزراء عطلتها الصيفية لعقد محادثات خاصة مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى مقر إقامته الرسمى فى وقت لاحق من هذا الأسبوع ، فى الوقت الذى تواصل فيه الحكومة استراتيجيتها التفاوضية مع أوروبا.

وأن يعقد وزير الخارجية جيريمى هانت محادثات فى فيينا مع نظيرته النمساوية كارين كنيسل، بعد أن بعث برسالة مفزعة إلى الاتحاد الأوروبى مفادها أن احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون إبرام اتفاق تتزايد يوما بعد يوم.

 

 


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