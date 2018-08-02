ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات زيمبابوى إلى 6 أشخاص

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أعلنت الشرطة فى زيمبابوى، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء العنف المرتبط بالانتخابات فى العاصمة هرارى إلى 6 أشخاص.

ونقلت شبكة إيه بى سى الإخبارية الأمريكية عن الشرطة تأكيدها مقتل 3 أشخاص اليوم بالإضافة إلى 3 قتلى أمس.

وذكرت الشرطة أن عدد المصابين جراء الاحتجاجات والعنف المرتبط بها وصل إلى 14 شخصًا.

يشار إلى أنه بموجب القانون فى زيمبابوي، فإن اللجنة الانتخابية لديها مهلة حتى يوم السبت المقبل للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات..وقد وصفت اللجنة عملية التصويت بأنها كانت حرة ونزيهة وأن النتائج الأولية أظهرت فوز الحزب الحاكم بالأغلبية.

وكان إيمرسون منانجاجوا الرئيس المؤقت ورئيس الحزب الحاكم فى زيمبابوى الاتحاد الوطنى الزيمبابوى الإفريقى قد أعلن أمس الأربعاء فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى شهدتها البلاد مؤخرا، كما وصف العملية الانتخابية بأنها كانت حرة ونزيهة.

وجاء إعلان منانجاجوا فى الوقت الذى تزعم فيه المعارضة وقوع عمليات تزوير على نطاق واسع حيث يردد أنصارها شعارات وهتافات معادية للحكومة.

وتعد هذه الانتخابات هى الأولى التى تجرى فى ظل غياب روبرت موجابى الرئيس السابق لزيمبابوى والذى حكم البلاد لمدة 37 عاما.