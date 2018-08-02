اجتماع وزراء خارجية (آسيان) لمناقشة المشكلات الأمنية على المستوى الإقليمى

سنغافورة /أ ش أ/

اجتمع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق أسيا (آسيان)، اليوم الخميس، فى سنغافورة لمناقشة عدد من المشكلات الأمنية على المستوى الإقليمي، من بينها الملف النووى لكوريا الشمالية وأزمة لاجئى الروهينجا وأحداث التوتر فى بحر الصين الجنوبي.

وقال رئيس الوزراء السنغافورى لى هسين لونج، فى كلمته التى ألقاها خلال القمة حسبما ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية: "نرى جميعا الشكوك السياسة المشتركة المتزايدة، وفى الوقت ذاته، تخضع كل دولة من الدول الأعضاء فى (آسيان) لاستفتاءات مختلفة وضغوط من قبل القوى الكبرى، يجب علينا فى ظل هذه الظروف أن نظل متحدين وأن نسعى لبقاء تماسكنا".

وأضافت الشبكة أنه من المتوقع أن يعرب وزراء الخارجية عن قلقهم إزاء حالة التوتر التى يشهدها بحر الصين الجنوبي، حيث أعرب بعض أعضاء (آسيان) -فى بيان- عن قلقهم تجاه قيام الصين ببناء جزر اصطناعية فى بحر الصين الجنوبى، إلا أنهم رحبوا بتحسن العلاقات بين دول الرابطة والصين بهدف منع وقوع صراعات فى البحر المتنازع عليه.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن يلتقى وزراء خارجية دول (آسيان) مع نظرائهم من الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادئ فى قمة (آسيان) بعد غدٍ السبت، كما أنه من المقرر أن يحضر القمة وزير خارجية كوريا الشمالية رى يانج.

وأعربت الرابطة -فى مسودة بيان أصدرته- عن دعمها للجهود الدولية لعملية نزع السلاح النووى التى لا رجعة فيها من شبه الجزيرة الكورية.