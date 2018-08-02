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إصابة 6 أفراد شرطة ومدنى فى حادث بطريق بلبيس أبو حماد بالشرقية

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:09 ص
إصابة 6 أفراد شرطة ومدنى فى حادث بطريق بلبيس أبو حماد بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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أصيب 6 من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية ومدنى فى حادث تصادم وقع صباح اليوم، بطريق بلبيس - أبو حماد، أمام معهد التكنولوجيا، بين سيارة شرطة وسيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين السبعة إلى مستشفى بلبيس العام، وتم إخطار النيابة العامة.
 
تلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس - أبو حماد، بين سيارة شرطة وسيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 6 من أفراد الشرطة، وأحد المدنين بسحجات وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لتلقى الإسعافات الأولية.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

شرقاوية

طرق الشرقية فى حالة يرثى لها

والدليل على ذلك حادثة أو اتنين كل يوم والمحافظ مابيعملش اى حاجة وبنطلب تغييره بمنتهى الصراحة الشرقية مظلومة جداً فى الخدمات والمشروعات الجديدة

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