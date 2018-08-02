إصابة 3 أشخاص برش خرطوش فى حفل عرس بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب 3 أشخاص برش خرطوش بقرية شبر باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك حال قيام عاطل بإطلاق أعيرة نارية فى حفل عرس، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعى باستقبالها كل من "ا .ر. ا." 30 عاما ربة منزل، "ا .ش. غ." 27 عاما بدون عمل، "ح .ا. ح." 8 سنوات تلميذ مصابين برش خرطوش بأقدامهم.

وبالانتقال والفحص وسؤالهم قرروا أنهم حال تواجدهم بالشارع بمحل إقامتهم وأثناء مرور حفل عرس قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية احتفاءاً بالعرس أحدثت إصابتهم، ولم يتهموا أحد .

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائى أن مرتكب الواقعة "ش .ا. ا." 55 عاما عامل، حيث تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد أثناء احتفائه بالعرس، وأرشد عن السلاح المستخدم " فرد خرطوش" عيار 12 تم التحفظ على المتهم والسلاح المضبوط. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9549 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018.