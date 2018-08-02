video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 09:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص برش خرطوش فى حفل عرس بالمنوفية

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:46 ص
إصابة 3 أشخاص برش خرطوش فى حفل عرس بالمنوفية فرد خرطوش - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
أصيب 3 أشخاص برش خرطوش بقرية شبر باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك حال قيام عاطل بإطلاق أعيرة نارية فى حفل عرس، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعى باستقبالها كل من "ا .ر. ا." 30 عاما ربة منزل، "ا .ش. غ."  27 عاما بدون عمل، "ح .ا. ح." 8 سنوات تلميذ مصابين برش خرطوش بأقدامهم.
 
وبالانتقال والفحص وسؤالهم قرروا أنهم حال تواجدهم بالشارع بمحل إقامتهم وأثناء مرور حفل عرس قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية احتفاءاً بالعرس أحدثت إصابتهم، ولم يتهموا أحد .
 
وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائى أن مرتكب الواقعة "ش .ا. ا." 55 عاما عامل، حيث تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد أثناء احتفائه بالعرس، وأرشد عن السلاح المستخدم " فرد خرطوش" عيار 12 تم التحفظ على المتهم والسلاح المضبوط. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9549  جنح مركز شبين الكوم  لسنة 2018.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: ضبط طالب هرب بورقة أسئلة الامتحان بلجنة الدبلومات فى المنوفية

أخبار مصر

مركز شبين الكوم

اخبار الحوادث

رش خرطوش

عرس




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة