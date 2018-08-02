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إصابة طفلين بحالة تسمم لتناولهما سم فئران وأقراص دوائية بالمنوفية

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:37 ص
إصابة طفلين بحالة تسمم لتناولهما سم فئران وأقراص دوائية بالمنوفية حالات تسمم -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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أصيب طفلان بمركز أشمون بحالة تسمم نتيجة تناولهما سم فئران وأقراص دوائية عن طريق الخطأ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مديرأمن المنوفية إخطارا من مستشفى أشمون العام باستقبال الطفل "م.ع.ع" 3 سنوات مقيم قرية أبو يوسف دائرة المركزمصاباً بحالة تسمم ادعاء تناول مادة سامة، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".
 
وبالانتقال والفحص وسؤال والدته قررت بتناول نجلها سم فئران بطريق الخطأ من زجاجة بالمنزل، ولم تتهم أحدا ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 27691 جنح مركز أشمون لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
كما أصيب الطفل "ا.س.ا" 3 عاما مقيم كفر الحما دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم، ادعاء تناول أقراص مجهولة، حالته العامة مستقرة، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم"، وبالانتقال والفحص وسؤال والده قرر بأنه أثناء قيام نجله باللهو بالمنزل تناول بعض أقراص دوائية عن طريق الخطأ، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 27749 جنح مركز أشمون لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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