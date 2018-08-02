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الخميس، 02 أغسطس 2018 06:23 م
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إصابة شخصين فى حريق بورشة دهانات بدمياط

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:41 م
إصابة شخصين فى حريق بورشة دهانات بدمياط حريق -أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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أنقذت العناية الآلهية قرية عزب النهضة مركز دمياط، عقب الحريق الهائل الذى شب فى ورشة للدهانات عصر اليوم، ما تسبب فى احتراق الورشة بكل محتوياتها.

وتلقت إدارة الحماية المدنية إخطارًا من الأهالى بنشوب حريق بورشة لدهانات الأثاث بشارع الأربعين بقرية عزب النهضة، وتسببت النيران فى احتراق الورشة بالكامل.

وانتقلت قوات الحماية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتداداها للمنازل المجاورة، وتم عمل تبريد لجدران الورشة، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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