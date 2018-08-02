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إزالة 21 حالة تعدى على الأراضى وتوزيع 75 ألف طن أسمدة بكفر الشيخ

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:34 م
إزالة 21 حالة تعدى على الأراضى وتوزيع 75 ألف طن أسمدة بكفر الشيخ ازالة تعديات - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 21 حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 20 قيراط ، وتمكنت من علاج 348 ألف فدان قطن من الآفات الأولى على جميع قطاعات المحافظة الزراعية " ودودة قارضة ،وتربس ،ومن وكارس وجاسيد ،وحفار ،وفقس ،ولطع ،ووقائى أول وثانى وثالث " ، وعلاج 200 ألف فدان أرز من الحشائش والدودة الدموية والريم والتبقع البنى، وعلاج 20 ألف فدان ذرة من دودة القطن والمن والثاقبات.
 
قال المهندس عبدالرافع عبدالعظيم ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، انه تم تطهير 22 كيلو مراوي ، و24 كيلو مصارف، وتم توزيع 75 ألف طن أسمدة على مستوى القطاعات الزراعية بالمحافظة ، منها  45 ألف طن يوريا، و 30 ألف طن نترات .
 
وأضاف عبدالعظيم، فى تصريحات صحفية،  أنه تابع الحملة القومية للذرة الشامية بالمراكز ، وتفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز كفر الشيخ، و قلين، و دسوق، و الرياض، و سيدي سالم، كما تفقد الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمركز قلين، وعقدت المديرية عدد من الدورات التدريبية منها دورة تدريب مرشدين الذرة الشامية بمراكز الحامول ودسوق وسيدى سالم .

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