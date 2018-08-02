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إزالة 190 حالة تعدى على أراضى زراعية فى حملة مكبرة بمركز الزقازيق

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:19 م
إزالة 190 حالة تعدى على أراضى زراعية فى حملة مكبرة بمركز الزقازيق حملة إزالة تعديات علي الأراضي - صورة أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن إزالة عدد 190 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 45 ألف متراً خلال شهر يوليو، بنطاق دائرة مركز الزقازيق، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الأمن للحفاظ على الرقعة الزراعية واستعادة هيبة الدولة على أراضيها.

 وأوضح البيان أنه تمت إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف تابعة لرئاسة المركز بمساحة 1225م2 و 9 حالات تعدى بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية بشنبارة بمساحة 920 م2, و  7 حالات تابعة بالوحدة المحلية بأم الزين بمساحة 862م2، وعدد 2 حالة تابعه للوحدة المحلية بشيبه النكارية بمساحة 338م2، وعدد 11حالة الوحدة المحلية ببيشة قايد بمساحة 6457م2، وعدد 20 حالة الوحدة المحلية بالعصلوجى بمساحة  3345م2 ، وعدد 62 حالة الوحدة المحلية بالشوبك بمساحة  7444م2 ، وعدد 8 حالات الوحدة المحلية ببهنباى بمساحة 940م2 .

وعدد 10 حالات الوحدة المحلية بالزهراء بمساحة 1510م2 ، وعدد 8 حالات الوحدة المحلية ببنى عامر بمساحة 1335م2 ،  و10 حالات الوحدة المحلية بردين بمساحة 1249م2, وعدد 41 حالات الوحدة المحلية الزنكلون بمساحة 19246م2، حالة تعدى بالبناء المخالف تابعة للوحدة المحلية النخاس بمساحة 140م2 ".

 


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