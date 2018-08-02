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الخميس، 02 أغسطس 2018 03:12 م
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إخلاء سبيل شقيقين تعديا على مسعفين بعد رفضهما نقل والدتهما قبل "الدفع"

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:02 م
إخلاء سبيل شقيقين تعديا على مسعفين بعد رفضهما نقل والدتهما قبل "الدفع" إسعاف - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة حدائق القبة، بإخلاء سبيل شقيقين من تهمة التعدى على مسعفين، بسبب طلبهم مبلع مالى لنقل والدته المريضة.

البداية كانت مع تلقى قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، بلاغا من "سائق سيارة إسعاف، مسعف ذات السيارة" مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بقيام كل من "سعد.م.س" 36 سنة، وشقيقه "سعيد" 29 سنة، ومقيمان بالحدائق، بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، وإحداث تلفيات بسيارة الإسعاف، وذلك لاعتراضهما على دفع قيمة نقل والدتهما للمستشفى..

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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