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أسعار النفط اليوم الخميس 2-8-2018 برنت يسجل 72.55 دولار للبرميل

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:42 م
أسعار النفط اليوم الخميس 2-8-2018 برنت يسجل 72.55 دولار للبرميل النفط -أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس 2-8-2018، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 72.55 دولار للبرميل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 67.72 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار خام برنت ما يزيد على 6% فى يونيو وهبط الخام الأمريكى نحو 7%، فى أكبر انخفاض شهرى للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.

زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضى مع ارتفاع الواردات. كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات الأمريكية 2.8 مليون برميل.

لكن تقرير إدارة معلومات الطاقة لم يخل من عناصر تتدفع للمراهنة على ارتفاع الأسعار. فقد انخفضت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل فى حين هبطت مخزونات الخام بنقطة التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.3 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات الإدارة.

ارتفاع إنتاج روسيا النفطى 150 ألف برميل يوميا فى يوليو

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية يوم الخميس أن إنتاج روسيا اليومى من النفط ارتفع 150 ألف برميل يوميا فى يوليو عن الشهر السابق ليتجاوز بذلك الكمية التى تعهدت روسيا بزيادتها بعد اجتماع منتجى النفط العالميين فى فيينا فى يونيو.

وبموجب اتفاق مبدئى بين أوبك ومنتجين مستقلين وافقت موسكو على خفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا من مستوى 11.247 مليون برميل يوميا المسجل فى أكتوبر 2016

.

وبعدما ارتفعت أسعار النفط إثر تطبيق تخفيضات الإنتاج، قررت أوبك والمنتجون المستقلون فى 22 يونيو فى فيينا زيادة الإنتاج مليون برميل يوميا، تبلغ حصة روسيا فيها 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يوليو.

وكشفت بيانات وزارة الطاقة أن إنتاج روسيا النفطى ارتفع إلى 47.429 مليون طن فى يوليو مقارنة مع 45.276 مليون فى يونيو، ويعادل هذا 11.21 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 11.06 مليون برميل يوميا فى يونيو، وبهذا تصل الزيادة فى إنتاج روسيا إلى 263 ألف برميل يوميا مقارنة مع التخفيضات المتفق عليها قبل عامين.

وقال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن زيادة موسكو للإنتاج يهدف إلى ”الحفاظ على استقرار سوق النفط (العالمية) فى إطار التحركات المشتركة للدول الأعضاء فى أوبك وغير الأعضاء“.

وصرح نوفاك الأسبوع الماضى أن روسيا تعتزم زيادة الإنتاج ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا وأن أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة السعودية وروسيا سيجتمعون مجددا فى سبتمبر لمناقشة الاتفاق الراهن.

وقالت وزارة الطاقة إن إنتاج الغاز الروسى فى يوليو بلغ 53.92 مليار متر مكعب أو 1.74 مليار متر مكعب يوميا مقارنة مع 53.57 مليار متر مكعب فى يونيو.


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