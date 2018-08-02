أسعار الذهب تتراجع لليوم الثالث وعيار 21 بـ 611 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثالث على التوالى بقيمة جنيه واحد خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تدولا فى سوق الصاغة بمصر 611 جنيها للجرام حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار ١٨ : ٥٢٣,٧٠ جنيه

عيار ٢١ : ٦١١ جنيها

عيار ٢٤ : ٦٩٨,٢٥ جنيه

الجنيه الذهب: ٤٨٨٨ جنيها

السعر العالمي : ١٢١٧ دولارا

وقال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة، إن الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع بداية تعاملات البورصات الأوربيه لتحديد اتجاهات السوق، بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة بلا تغيير عند 2% .

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.