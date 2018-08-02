أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 2-8-2018.

إيقاف تداول 3 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى عبور لاند للصناعات الغذائية، بالم هيلز للتعمير، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية.

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 880.368 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 173 مليون ورقة مالية بقيمة 913 مليون جنيه عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.76% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.03%، والعرب على 7.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 26.7 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 185.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2.2 مليون جنيه، 227.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 15806 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2599 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 15722 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% عند مستوى 748 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية بسعر إغلاق 0.88 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.02%

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 9.32 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.84%

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 6.04 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.50%

- العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة بسعر إغلاق 11.72 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.90%

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 12.26 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.29%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سندات جولدن بيراميدز بلازا – الدفعة الأولى – الإصدار الثانى بسعر إغلاق 43.77 جنيه بنسبة تراجع بلغت 56.23%

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما-1 بسعر إغلاق 0.15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.76%

- حق الاكتتاب لشركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو -2 بسعر إغلاق 0.23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8%

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 3.69 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.82%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 6.38 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%