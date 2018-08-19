8 برامج تدريبية تقدمها الحكومة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.. تعرف عليها

يقدم مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، 8 دورات تدريبية ضمن برنامج إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال والمقدم بالتعاون بين المشروع والجامعة الأمريكية بالقاهرة وفيما يلى أهم المجالات التى تغطيها تدريبات المشروع.

١-إدارة المشروعات.

٢-إدارة المخاطر.

٣-إدارة التسويق.

٤-إدارة العمليات والجودة.

٥-تشجيع الابتكار.

٦-الموارد البشرية لرجال الأعمال.

٧-التمويل لغير المؤسسين الماليين والشركات الناشئة.

٨-التمويل والتقييم للشركات الناشئة.

جدير بالذكر أنه فى نهاية الدورة سيقوم المتدرب بعمل مشروع ليتم تطبيق ما تم تعلمه خلال مدة الدورات التدريبية.

وحددت إدارة المشروع عددا من معايير اختيار المشاركين، على رأسها أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى وألا يقل سن المتقدم عن 22 عاماً وألا يزيد عن 45 عاما والقدرة على الفهم والتواصل باللغة الانجليزية والاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الأعمال والقدرة على الالتزام بالبرنامج خلال عطلات نهاية الاسبوع (لمدة ٤ أشهر).