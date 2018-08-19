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65 ألف عبوة مياه قدمها شباب كشافة تعليم جدة للحجاج في مطار المدينة

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:27 ص
65 ألف عبوة مياه قدمها شباب كشافة تعليم جدة للحجاج في مطار المدينة جانب من ختام برنامج كشافة تعليم جدة التطوعي
كتب - إسماعيل رفعت
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اختتمت كشافة تعليم جدة برنامجها التطوعى لخدمة ضيوف الرحمن فى صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ضمن مبادرة مشروع " لبَّيك " التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة، بتقديم أكثر من 65 ألف عبوة مياه سقيا مبردة للحجاج، وتوجيه وإرشاد قرابة 4 الأف حاج قادمين عبر اكثر من ألف رحلة قادمة من مختلف دول العالم، إضافة إلى تقديم أكثر من 8500 هدية تذكارية للحجاج.
 
وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة والمدير التنفيذي لمشروع  "لبَّيك " التطوعي عوض العتيبي، أنه وبتوجيه من المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي ، ساهم أفراد كشافة تعليم جدة بتوزيع أكثر من 65 ألف عبوة مياه سقيا مبردة للحجاج، وتوجيه وإرشاد قرابة 4 آلاف حاج قادمين عبر أكثر من ألف رحلة قادمة من مختلف دول العالم، إضافة إلى تقديم أكثر من 8500 هدية تذكارية للحجاج ، وتقديم خدمة دفع  الكراسي المتحركة لأكثر من 1500 حاج وحاجة من كبار السن ، وغيرها من الخدمات اليومية التي ساهمت في راحة وتسهيل خروج الحجاج من منفذ المطار بعدد ساعات تطوعية يفوق 5700 ساعة لـ 70 كشافاً وقائداً كشفياً طوال فترة قدوم الحجاج.
 
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