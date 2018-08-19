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"وكلنا وتوكل".. خدمة يقدمها البريد السعودى للتيسير على الحجاج بذبح الأضاحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:22 ص
"وكلنا وتوكل".. خدمة يقدمها البريد السعودى للتيسير على الحجاج بذبح الأضاحى الحج - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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توفر مؤسسة البريد السعودي عبر مكاتبها المنتشرة في المملكة خدمة "وكلنا وتوكل" إلكترونياً، وتتيح للحجاج الحصول على خدمة "الهدى والأضاحى" بكل يسر والتوكيل بالذبح والتوزيع مقابل 450 ريالا للسند الواحد.
 

يشرف على المشروع عدد من الجهات الحكومية، مثل وزارة المالية ووزارة العدل، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الشئون البلدية، بالإضافة إلى أمانة العاصمة المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ويعمل فى هذا المشروع 40 ألف من الكوارد المؤهلة وعدد من الشرعيين والأطباء البيطريين لضمان التنفيذ وفقا للأحكام الشرعية، ومن المقرر أن يتم ذبح  مليون رأس خلال 48 ساعة بموسم الحج هذا العام.

البريد السعودى 2

وتأتي هذه الخدمة التي يقدمها " البريد السعودي " بالتعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، عبر نقاط البيع في جميع مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء المملكة والمنافذ البرية والجوية التي تستقبل الحجاج إضافة إلى الأكشاك المؤقتة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، أوالطلب إلكترونيا.

وتهدف الخدمة للتسهيل على الحجاج بتحصيل المبالغ التي يدفعها الحاج مقابل الهدي أو الأضحية أو الفدية وكذلك الصدقة والعقيقة ومن ثم إيصالها للبنك الإسلامي للتنمية ليقوم بدوره بعملية الذبح بما يخص الهدي والأضاحي والصدقة نيابة عن الحاج وتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين من الفقراء والمحتاجين.

البريد السعودى
البريد السعودى

 


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