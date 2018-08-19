وزير المالية يفتتح اليوم مبنى الضرائب العقارية بجنوب سيناء

كتب أحمد يعقوب

يفتتح اليوم الأحد، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مبنى الضرائب العقارية الجديد بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ويرافقه الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأكد وزير المالية، أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة المالية على الارتقاء بمصلحة الضرائب العقارية وتطوير أدائها واستكمال ميكنة دورة عمل الإدارة الضريبية بها، وتطوير وتدريب العاملين فى المأموريات ومعرفة المتطلبات والأدوات والآليات اللازمة لها وللعاملين بكافة قطاعات المصلحة، بالإضافة إلى التيسير على الممولين فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الأساسية للوزارة فى الفترة المقبلة، والنظر فى القوانين والتشريعات التى تعمل بها مصلحة الضرائب العقارية بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها على الممولين.

وفى إطار التيسير على الممولين وتلافيًا للزحام فى المأموريات، أشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر المقبل.

وفى إطار التيسيرات أيضًا فأن وزارة المالية أطلقت موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت بالمواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً حيث سيقوم أحد موظفى مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل.

ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمى www.rta.gov.eg بالإضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالى والعين السخنة فى المأموريات الخاصة بهم أو بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلى للمقيمين بالقاهرة الكبرى.