وزير الزراعة يكلف بتطبيق إجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات بالموسم الجديد

كتب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملاتها الرقابية بالتعاون مع الوزارات المعنية، للمرور على محال بيع وتداول المبيدات، للحد من مخالفات غش وتهريب المبيدات، والاستعداد لمواصلة التوسع فى خطط مطبقى المبيدات، والبرامج التدريبية لتجار المبيدات على مخاطر تداول مبيدات مهربة أو محظورة أو مغشوشة على الصحة العامة والبيئة، استعداد للزراعات الموسم الشتوى الجديد.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف لجنة المبيدات بتطبيق إجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.